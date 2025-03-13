В почтовых отделениях Подмосковья можно бесплатно получить заказы с маркетплейса

«Почта России» расширяет бесплатную доставку заказов с Ozon в отделения Московского региона. Теперь клиенты «Почты России» могут забрать товары в 98 точках: 83 — в Москве и 15 — в Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Клиент может выбрать доставку в почтовое отделение при оформлении заказа на маркетплейсе. На карте в приложении такие точки помечены значком «Почты России». Бесплатная доставка для клиентов Ozon доступна при любой сумме покупки.

Чтобы забрать покупку в почтовом отделении, получателю понадобится трек-номер, который доступен в личном кабинете маркетплейса или приложении Почты. По нему же можно отслеживать заказ. Паспорт или другое удостоверение личности предъявлять не потребуется, достаточно показать штрихкод в мобильном приложении или назвать номер заказа сотруднику Почты.

«Качество услуг — наш приоритет. Мы стремимся оправдать ожидания клиентов Ozon и рады возможности сделать товары маркетплейса доступными для большего числа покупателей», — рассказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.

Уже с начала года жители Москвы и Подмосковья получили в почтовых отделениях более 12,6 тыс. заказов с Ozon.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.