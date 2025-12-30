«В****** по Киеву»: на «Радиостанции Судного дня» прозвучали странные песни

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала ряд странных песен. Среди композиций заметили «Лето и арбалеты», «Свинорез», а также перепевку песни Бременских музыкантов со словами «Ничего на свете лучше нету, чем в****** по Киеву ракетой», «Лебединое озеро», сообщает « Осторожно, новости ».

Большая часть мелодий связана со спецоперацией. Также в эфире были слышны фразы: «пошли вы все н****», «прогноз погоды по военному округу».

Периодически были слышны «Лебединое озеро», трек Ecuador, а также немецкий марш «Эрика», используемый нацистами. Россияне, которые отслеживают работу УВБ-76, недоумевают, что произошло — радиостанцию взломали или же военные так шутят.

«Радиостанция судного дня» заработала в Советском Союзе в 1975 году. До 2023 года принадлежала Западному военному округу.

В большинстве случаев УВБ-76 транслирует монотонный сигнал. Иногда в эфире появляются некие слова. Некоторые считают, что это зашифрованные сообщения, а УВБ-76 якобы связана с российской ядерной «системой Судного дня» «Периметр». По одной из версий, она якобы предвещает события в мировой политике. На официальном уровне о том, для чего существует УВБ-76, не рассказывали.

