В пятницу на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. В Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском и Ступинском — IV класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Клинском — IV класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском — V класс.

8 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ступинском — IV класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском — V класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 22-29С, ночью — плюс 11-17С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.