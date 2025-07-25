В пятницу на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

26 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

27 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, и Шатурском — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 24-28С, ночью — плюс 15-21С. Синоптики обещают почти безоблачное небо, без дождей.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

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