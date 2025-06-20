В пятницу на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

21 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — II класс пожарной опасности.

22 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Клинском, Ступинском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-18 С, ночью — плюс 7-13 С. Синоптики обещают облачную, с редкими прояснениями, погоду, дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.