В пятницу на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В пятницу на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

27 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

28 сентября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 6-12С, ночью — плюс 4-10С. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.