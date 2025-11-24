В пяти МФЦ Подольска пройдут бесплатные консультацию по мемориальным услугам

На этой неделе в пяти подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

24 ноября — г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А;

25 ноября — г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 11;

26 ноября — г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 169;

27 ноября — г. Реутов, ул. Победы, д. 7;

28 ноября — г. Солнечногорск, ул. им. Тельнова, двлд. 3/2.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.