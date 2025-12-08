В пяти МФЦ Подольска пройдут бесплатные консультацию по мемориальным услугам

На неделе сотрудники центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации в пяти подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

8 декабря г. Пушкино, пр-кт. Московский, д. 54 А;

9 декабря г. о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3;

10 декабря г. Подольск, ул. Кирова, д. 39;

11 декабря г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;

12 декабря г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, кор. 3.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.