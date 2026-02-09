В пяти МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут с 9 по 13 февраля в пяти офисах «Мои Документы» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С 9 по 13 февраля в пяти подмосковных МФЦ жители смогут получить бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Мероприятия организованы в офисах «Мои Документы» по следующим адресам: 9 февраля — Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2; 10 февраля — Электросталь, пр-кт Ленина, д. 11; 11 февраля — Лобня, ул. Ленина, д. 21; 12 февраля — Раменское, ул. Кирова, д. 15А; 13 февраля — Домодедово, ул. Советская, д. 19, к. 1.

На консультациях специалисты ответят на вопросы о правильном оформлении удостоверений о захоронении, получении разрешений на установку надгробий, а также о порядке оформления семейных и родовых захоронений.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в МФЦ можно по специальному баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде сотрудников.

