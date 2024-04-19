В питомниках Подмосковья начали выкапывать сеянцы для лесов

«В лесных питомниках — Куровском и Ульянинском — началась выкопка посадочного материала, необходимого для проведения лесовосстановления весной этого года, которое проводится в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Для сохранения сеянцев до момента высадки их в почву посадочный материал будет храниться в 26 снежных хранилищах, подготовленных еще зимой. Это позволит растениям безболезненно проснуться и пойти в рост после высадки в грунт», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

После извлечения сеянцев из земли, их развозят по 19 лесничествам Подмосковья, предварительно защитив корни растений от пересыхания. На сегодняшний день выкопано почти 1 млн 400 тыс. растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.