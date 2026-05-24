В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой экс-возлюбленную

сегодня в 20:54

Правоохранительные органы задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком нападении на свою бывшую девушку в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел вечером 23 мая в квартире многоэтажки по Железноводской улице в Василеостровском районе.

Предварительно, местный житель в ходе конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Затем злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из городских больниц.

«В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции. Проводятся дальнейшие процессуальные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.