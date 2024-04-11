В Петербурге врачи спасли 102-летнюю тиктокершу
В Петербурге врачи успешно прооперировали 102-летнюю женщину-звезду TikTok
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Из больницы в Санкт-Петербурге выписана 102-летняя Нина Георгиевна Н. — уроженка Петрограда, пережившая блокаду Ленинграда и известная в соцсетях по тикток-видео со своей внучкой, сообщает Neva today со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Пожилая женщина ранее была госпитализирована с тяжелой травмой.
Нина Георгиевна проходила лечение в Елизаветинской больнице. Двумя неделями ранее женщина травмировалась, сломав кость бедра. После случившегося петербургские хирурги успешно прооперировали пожилую пациентку, отметили в пресс-службе Комздрава.
Под бдительным присмотром врачей 102-летняя горожанка прошла реабилитацию и вновь начала ходить. Сейчас, по словам пожилой звезды TikTok, она чувствует себя хорошо.