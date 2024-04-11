В Петербурге врачи спасли 102-летнюю тиктокершу

Из больницы в Санкт-Петербурге выписана 102-летняя Нина Георгиевна Н. — уроженка Петрограда, пережившая блокаду Ленинграда и известная в соцсетях по тикток-видео со своей внучкой, сообщает Neva today со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Пожилая женщина ранее была госпитализирована с тяжелой травмой.

Нина Георгиевна проходила лечение в Елизаветинской больнице. Двумя неделями ранее женщина травмировалась, сломав кость бедра. После случившегося петербургские хирурги успешно прооперировали пожилую пациентку, отметили в пресс-службе Комздрава.

Под бдительным присмотром врачей 102-летняя горожанка прошла реабилитацию и вновь начала ходить. Сейчас, по словам пожилой звезды TikTok, она чувствует себя хорошо.