В Петербурге возник дефицит эскортниц в преддверии ПМЭФ-2024
Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори
В Санкт-Петербурге в преддверии Международного экономического форума (ПМЭФ-2024) зафиксирован дефицит девушек, которые оказывают эскорт-услуги, сообщает канал ПУЛ Telegram.
Ряд московских и петербургских агентств, которые занимаются подбором красивых спутниц для участников и гостей форума, заявили о небывалом спросе в этом году.
По словам источника, за 2 недели до старта мероприятия уже «арендованы» все имеющиеся эскортницы в Москве и Петербурге. При этом свыше 600 анкет оказались забронированы всего за 6 дней, а из-за дефицита девушек резко выросли цены, в среднем на 30-50%.
Сегодня средняя цена эскортницы составляет от 400 до 700 тыс. рублей в сутки. В эту сумму входят все пожелания клиентов в личном и общественном проведении времени. Примечательно, что оплата входного билета на форум, отеля и гардероба — отдельно заранее, и согласовывается индивидуально. А вот услуги VIP-девушек доходят до 1 млн рублей за сутки.
В контракт входит обязательный пункт о неразглашении своей роли и фамилий клиентов — агентства за этим очень строго следят.
Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере. В 2024 году он пройдет 5–8 июня 2024 года. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.