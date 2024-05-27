В Петербурге возник дефицит эскортниц в преддверии ПМЭФ-2024

Ряд московских и петербургских агентств, которые занимаются подбором красивых спутниц для участников и гостей форума, заявили о небывалом спросе в этом году.

По словам источника, за 2 недели до старта мероприятия уже «арендованы» все имеющиеся эскортницы в Москве и Петербурге. При этом свыше 600 анкет оказались забронированы всего за 6 дней, а из-за дефицита девушек резко выросли цены, в среднем на 30-50%.

Сегодня средняя цена эскортницы составляет от 400 до 700 тыс. рублей в сутки. В эту сумму входят все пожелания клиентов в личном и общественном проведении времени. Примечательно, что оплата входного билета на форум, отеля и гардероба — отдельно заранее, и согласовывается индивидуально. А вот услуги VIP-девушек доходят до 1 млн рублей за сутки.

В контракт входит обязательный пункт о неразглашении своей роли и фамилий клиентов — агентства за этим очень строго следят.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере. В 2024 году он пройдет 5–8 июня 2024 года. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.