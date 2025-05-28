В Петербурге воспитают «вкус» у учеников из-за открытого платья на выпускном

Власти Санкт-Петербурга собираются начать воспитывать «хороший вкус» у школьников. Такое решение приняли после резонанса из-за открытого платья у выпускницы, сообщает Telegram-канал « Подъем ».

Скандал случился в школе Калининского района Санкт-Петербурга. На него выпускница пришла в платье с глубоким декольте и с открытой спиной. В нем девушка исполняла торжественный вальс.

В администрации Калининской района рассказали, что в школе выпускнице сделали замечание. Однако ее тело было прикрыто болеро. Его девушка сняла, чтобы станцевать, поэтому получилось чрезмерное оголение.

Также в администрации сообщили, что не хотят вводить строгий дресс-код на последнем звонке. Однако дали обещание начать воспитывать у школьников чувство стиля. Для этого будут обращать внимание на этот вопрос при общении со школьниками и их родителями.

В социальных сетях видео с девушкой в открытом платье на выпускном вызвало неоднозначную реакцию. Одни раскритиковали школьницу за вульгарный внешний вид, а другие сказали «завидовать молча».