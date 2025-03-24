В Петербурге ужесточат закон о «наливайках»

В Петербурге представили законопроект об ограничениях на продажу алкоголя

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга представили законопроект, касающийся продажи алкогольной продукции в ночное время в заведениях общепита, так называемых «наливайках». Согласно предложению, торговля алкоголем будет ограничена в период с 11 утра до 10 вечера для всех предприятий общественного питания, за исключением ресторанов, сообщает «Бриф24» .

Ресторанами будут считаться заведения, где есть кухня, зал для обслуживания посетителей, отдельные туалетные комнаты и штат сотрудников. Важным требованием станет наличие отдельного входа с улицы и действующего соглашения с охранной организацией.

Прошло заседание рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете ЗакСа, сформированной для подготовки законопроекта, направленного на регулирование розничной продажи алкоголя в ночные часы. Рассматриваются предприятия общепита, находящиеся в многоквартирных жилых домах, проинформировали в пресс-службе петербургского Заксобрания.

Действие закона сначала распространится на спальные районы, а затем на центральную часть города. Вопрос о введении ограничений обсуждался на заседании рабочей группы 24 марта. Законопроект вводит запрет на продажу алкоголя в общественных заведениях, чья площадь не превышает 50 квадратных метров. Данное ограничение относится к заведениям общепита, расположенным в многоквартирных панельных домах.