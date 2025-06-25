В Петербурге стартовал Российско-Ливийский экономический форум

25 июня в Санкт-Петербурге начался первый этап Российско-Ливийского экономического форума. Несмотря на прохладную погоду, город радушно принял более 30 представителей ливийского бизнеса и государственных структур, а также свыше 50 российских компаний. Главная задача мероприятия — укрепление взаимовыгодного партнерства между двумя странами в ключевых отраслях экономики. Организаторами выступили Ассоциация управленцев и предпринимателей и деловой клуб «Лидерская среда».

От Бенгази до Северной столицы

Как отметил председатель Ассоциации управленцев и предпринимателей Азат Гулов, отправной точкой стала февральская встреча в Бенгази. Нынешний Российско-Ливийский экономический форум — второй.

«Первый был в феврале в Ливии, в Бенгази. Сегодня у нас делегация из 33 человек — это представители Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, Агентства по инвестициям, Министерства электроэнергетики, а также руководители крупных коммерческих организаций и холдингов», — подчеркнул Азат Гулов.

Петербургский форум стал закономерным продолжением начатого диалога. Он ознаменовал новый этап в развитии российско-ливийских экономических отношений, которым в 2025 году исполнится 70 лет.

В центре внимания — отрасли с высоким потенциалом для совместной работы. По словам Азата Гулова, прежде всего, это электроэнергетика. 15 из 33 ливийских участников представляют министерства и энергетические компании. Второе важное направление — сельское хозяйство и пищевая промышленность. Также обсуждаются медицина и инвестиции.

Особый акцент сделан на туризме. В рамках форума состоялся тематический круглый стол с участием туроператоров обеих стран.

Глава ливийской делегации Ахмед Аль Максаби напомнил, что Ливия имеет береговую линию длиной в 1900 километров.

«Прекрасные пейзажи пустыни, древние исторические города, строительство новых гостиниц — все это делает Ливию привлекательной для российских туристов. А Россия для нас — не просто стратегическая страна, это друг, брат», —отметил глава ливийской делегации Ахмед Аль Максаби.

От теории к практике

Форум открыло пленарное заседание, на котором подвели итоги подготовительной работы и наметили дальнейшие шаги. Азат Гулов сообщил, что активная подготовка велась с весны: проводились маркетинговые исследования, обмен презентациями, анализ логистики и себестоимости.

«Поняли, что нам не хватает системной информации по рынку Ливии, и потому решили организовать полноценный форум. Переговоры будут проходить в шести залах, с переводчиками и нашими координаторами, которые будут фиксировать договоренности», — сообщил он.

Ахмед Аль Максаби подтвердил заинтересованность ливийской стороны. Он добавил, что эта встреча — начало практического сотрудничества. Ливия ищет надежных партнеров. Мы привезли с собой конкретные предложения и готовы к конструктивному диалогу. Нас интересуют не просто слова, а реальные проекты», — добавил он.

От имени города участников приветствовала директор Департамента внешних связей Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ирина Карпенко. По ее словам, Санкт-Петербург — крупный промышленный и научный центр, важный транспортный узел.

«Здесь развиты судостроение, IT, фармацевтика, машиностроение. Наша палата насчитывает более 4300 компаний-членов и активно работает на международной арене», — сказала она.

Ирина Карпенко также выразила готовность ТПП помочь в поиске партнеров для участников с обеих сторон.

«Мы выступаем площадкой для встреч бизнеса и властей. У нас есть все необходимое — от сертификации продукции до международного арбитража. Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», — добавила она.

Организаторы подчеркнули, что форум стал не просто формальным мероприятием, а динамичным стартом долгосрочного сотрудничества.

Азат Гулов выразил надежду, что завтра будут подписаны первые соглашения.

Следующим этапом станет московская часть Российско-Ливийского экономического форума, которая пройдет с 28 по 30 июня.