В Петербурге создадут научно-образовательный турмаршрут по лабораториям вузов

До конца 2025 года в Санкт-Петербурге будет запущен научно-образовательный туристический маршрут, включающий визиты в лаборатории и музеи университетов города. Инициатива направлена на популяризацию науки и помощь школьникам и абитуриентам в выборе вуза, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как сообщили в комитете по развитию туризма Северной столицы, маршрут будет включать вузы, уже имеющие музеи и экспозиции, способные заинтересовать посетителей. Планируется, что маршрут в первую очередь будет полезен школьникам и абитуриентам, но может привлечь и широкую аудиторию.

Санкт-Петербургский государственный университет управляет десятью музеями, включая музеи истории физики и математики, современных искусств и ботанический сад. Университет ИТМО располагает музеем оптики и истории. В политехническом университете Петра Великого есть музей собственной истории, а в институте среднего профессионального образования недавно открылся музей петербургской кухни.

С инициативой уже ознакомились и поддержали представители вузов.

Директор музея оптики ИТМО Наталья Анисимова отметила, что музей успешно используется для профориентации, привлекая школьников и мотивируя их на поступление в университет.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов заявил, что университет также готов присоединиться к маршруту. В распоряжении вуза находятся музеи истории, зоологический, анатомический, геологический музей им. Ферсмана и обсерватория, которые входят в состав Открытого кампуса.