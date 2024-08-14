В Петербурге собирают гумпомощь для жителей Курской и Липецкой областей

В Санкт-Петербурге организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей, пострадавших от обстрелов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, пишет газета «Петербургский дневник» .

Пункт приема располагается по адресу: улица Чайковского, 71. Он будет работать в ближайшие дни по следующему графику: 14 августа — с 9:00 до 21:00, 15 августа — с 9:00 до 21:00, 16 августа — с 9:00 до 12:00.

«В это непростое время, когда каждый из нас чувствует ответственность за судьбу нашей страны и ее граждан, особенно важно проявить единство и взаимопомощь. Просим не оставаться в стороне и проявить солидарность», — отметил председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

В пресс-релизе приведен детальный список необходимых вещей: от постельных принадлежностей и предметов личной гигиены до бытовой техники и одежды различных размеров.

Ранее стало известно, что Ленинградская область отправила самую масштабную на сегодняшний день партию гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в СВО. Четыре грузовых автомобиля КАМАЗ из Выборга доставят на фронт оргтехнику, включая принтеры, ноутбуки и радиостанции, а также специальное оборудование, в том числе беспилотники. Кроме того, на фронт из Ленобласти отправлены медицинские принадлежности и маскировочные сети.