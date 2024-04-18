В Петербурге резко похолодало почти до нуля. Ожидается снегопад

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в четверг в городе ожидается плюс 1-3 градуса, что значительно ниже показателей нормы. По словам эксперта, такая погода объясняется влиянием скандинавского антициклона, сообщает «Царьград» .

В Северной столице в четверг также прогнозируется северо-восточный ветер с порывами 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст.

Осадков в этот день не ожидается, отметил Колесов в своем Telegram-канале.

А уже 19 апреля в Петербурге может пройти сильный снегопад. Снег также ожидается и на большей части Ленинградской области.

По прогнозам, холодная погода будет господствовать в регионе до 21 апреля.