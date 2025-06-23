В Петербурге рассказали об уже реализованных обещаниях по благоустройству

«Хотелось бы вспомнить слова губернатора о том, что люди должны жить в комфортных условиях. И глобально вся моя деятельность в администрации Петроградского района сводится к тому, чтобы обеспечить жителям такие условия», — заявил глава.

Также, как рассказал Петухов, согласно ранним заявлениям в апреле 2025 года в школе № 80 был введен в использование спортивный зал. Для школы № 3 на улице Благоева, 9 в планах ввести в эксплуатацию к 1 сентября новый корпус на 150 мест.

Планируемый капремонт загородных баз «Юность» и «Возрождение» уже начался. На базе второго комплекса к началу оздоровительного сезона уже были отремонтированы наружные лестницы в жилых корпусах, заменены двери и покрытие на футбольном поле. Отмечается, что ремонт будет завершен к концу года. Для лагеря «Юность» проектная документация еще находится в стадии разработки.

По поводу капремонта двух открытых спортивных площадок на Чкаловском и Каменноостровском проспекте эксперт рассказал, что руководство МО Чкаловское уже привело в порядок прилегающие к нему дворовые территории. А подведомственный администрации района Центр физической культуры и спорта должен завершить все работы на спортплощадке до 1 сентября. К этому же времени будет готова и спортплощадка на Каменноостровском проспекте. Известно, что там уже началась замена покрытия и другие работы.

На этот год приоритетным проектом для главы является Ораниенбаумский сад. В 2026 году на этом месте установят памятник выдающемуся жителю Петроградского района, актеру театра и кино Кириллу Лаврову. Эксперт посчитал это отличной возможностью для благоустройства всей зоны.