В Петербурге раньше срока открыли Новосмоленскую набережную
Новосмоленскую набережную открыли в Санкт-Петербурге после благоустройства
В Санкт-Петербурге к середине июля завершили основные работы на Новосмоленской набережной. Она была открыта раньше срока — работы планировалось завершить к 15 августа, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Власти Василеостровского района в конце апреля 2024 года получили ордер на благоустройство северной и южной частей устья Новосмоленской набережной, выданный Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).
Реконструкция Новосмоленской набережной — часть проекта по созданию Линейного парка.
Он соединит сквер Александра Володина, а также два сквера на улице Кораблестроителей.