В Петербурге раньше срока открыли Новосмоленскую набережную

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Новосмоленскую набережную открыли в Санкт-Петербурге после благоустройства

В Санкт-Петербурге к середине июля завершили основные работы на Новосмоленской набережной. Она была открыта раньше срока — работы планировалось завершить к 15 августа, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Власти Василеостровского района в конце апреля 2024 года получили ордер на благоустройство северной и южной частей устья Новосмоленской набережной, выданный Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).

Реконструкция Новосмоленской набережной — часть проекта по созданию Линейного парка.

Он соединит сквер Александра Володина, а также два сквера на улице Кораблестроителей.