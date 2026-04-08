В Петербурге прошла конференция «Море детям!»

сегодня в 18:39

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова прошла конференция «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации» — «Море детям!», сообщает «Бриф24» .

Участниками стали представители городских органов власти, руководители профильных учреждений, педагоги и молодые петербуржцы, планирующие связать карьеру с морской отраслью. С приветственным словом выступил первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Алексей Гончаров.

«Морская отрасль России играет важную роль в развитии экономики страны. От профессионализма сотрудников данной сферы зависит, по какому пути будем двигаться дальше», — заявил он.

Конференцию приурочили к нескольким юбилейным датам: 330-летию регулярного флота России, 325-летию основания Школы математических и навигационных наук, 120-летию Подводных сил России и 150-летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.