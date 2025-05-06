В Петербурге прошел 13-й смотр строя и песни юнармейских команд

Школа № 644 победила в конкурсе строя и песни в Петербурге

В муниципальном округе Озеро Долгое в Петербурге прошел традиционный смотр-конкурс строя и песни, в котором приняли участие юнармейские команды, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Состязания были организованы уже в тринадцатый раз. В 2025 году мероприятие приурочено к празднованию 80-й годовщины Великой Победы.

Участник жюри конкурса контр-адмирал Леонид Лупач рассказал, что за первенство в конкурсе соревновались команды, представляющие различные образовательные учреждения округа.

Оценка команд осуществлялась судейской коллегией по ряду параметров: внешний вид участников, их строевая подготовка, прохождение отрядов торжественным маршем и исполнение песен во время движения.

«Умения ребят — на высоте! Они продемонстрировали отличные командные навыки, слаженность строя, отменно исполнили фронтовые песни», — отметил Лупач.

По итогам состязаний первое место завоевала команда, представляющая школу № 644.