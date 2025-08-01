В Петербурге произошло торжественное открытие Дней Вологодской области
На Соборной площади в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 1 августа прошло официальное открытие Дней Вологодской области. В торжественном мероприятии поучаствовали губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, вице-губернаторы Петербурга Борис Пиотровский, Алексей Корабельников, председатель петербургского парламента Александр Бельский, сообщает газета «Петербургский дневник».
Перед церемонией был организован костюмированный праздник. На Соборной площади Петропавловской крепости можно было заметить богатырей из былин, русских красавиц в традиционных одеждах и иных участниц костюмированного праздника. Его организовала администрация региона.
Участники костюмированного праздника разговаривали с гостями. Также они делали совместные фотографии.
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан сказал, что Санкт-Петербург и Вологда — близкие соседи. Это касается, в том числе рейтинга развития регионов РФ и в реализации национальных проектов страны.