В Петербурге произошло торжественное открытие Дней Вологодской области

На Соборной площади в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 1 августа прошло официальное открытие Дней Вологодской области. В торжественном мероприятии поучаствовали губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, вице-губернаторы Петербурга Борис Пиотровский, Алексей Корабельников, председатель петербургского парламента Александр Бельский, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Перед церемонией был организован костюмированный праздник. На Соборной площади Петропавловской крепости можно было заметить богатырей из былин, русских красавиц в традиционных одеждах и иных участниц костюмированного праздника. Его организовала администрация региона.

Участники костюмированного праздника разговаривали с гостями. Также они делали совместные фотографии.

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан сказал, что Санкт-Петербург и Вологда — близкие соседи. Это касается, в том числе рейтинга развития регионов РФ и в реализации национальных проектов страны.