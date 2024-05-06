В Петербурге подростки получили 6 лет колонии на двоих за поджог релейного шкафа

Суд в Петербурге отправил двух подростков в колонию за поджог релейного шкафа

В Санкт-Петербурге двое несовершеннолетних приговорены к двум и четырем годам воспитательной колонии соответственно за поджог релейного шкафа. Подростки проходили по делу о теракте на железнодорожной станции «Лахта», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на городской следственный отдел МСУТ Следкома.

По версии правоохранителей, 16 сентября 2023 года двое юношей пошли исполнять задание интернет-куратора, который помогал армии Украины. Изначально подростки хотели поджечь поезд на станции, однако составов на путях не оказалось. Тогда парни бросили коктейли Молотова в релейный шкаф, снимая процесс на мобильник для предоставления отчета.

Молодых людей задержали, было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил одного из несовершеннолетних к четырем годам лишения свободы, второго фигуранта — к двум годам.