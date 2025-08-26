В Петербурге почти завершили работы по замене механизмов в уличных часах

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, что завершаются работы по замене механизмов в 20 уличных часах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По состоянию на 21 августа выполнена замена часовых механизмов по 14 адресам. Еще по 6 адресам работы планируется завершить до 10 сентября.

На Коммунистической и Шпалерной улицах, на Большом проспекте Петроградской стороны, на Советской улице в Кронштадте уже обновили часовые механизмы в августе. А всего в городе числится 214 уличных часов.

Более того, в городском комитете по благоустройству рассказали о том, что за период с 2018 по 2024 год включительно замену механизмов уже провели в 120 часах.