В Петербурге ожидаются сильный снег и морозы в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов предупредил о снегопаде в Петербурге перед Новым годом

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Санкт-Петербурге накануне Нового года ожидается сильный снегопад и понижение температуры до минус 10 – 12 градусов, сообщает RT .

В Санкт-Петербурге в ночь на 31 декабря начнется сильный снегопад, который продолжится в течение всего дня.

«А уже в новогоднюю ночь снегопад будет потихонечку стихать», — сказал Шувалов.

По его словам, в саму новогоднюю ночь снегопад ослабеет, а температура воздуха опустится до минус 10 – 12 градусов. Ветер также станет слабее, но останется ощутимым — 3–8 м/с.

Синоптик отметил, что ночь на 1 января, скорее всего, пройдет без осадков, а морозы сохранятся. Днем 1 января температура останется около -10 градусов, а к вечеру 2 января вновь ожидается снег и потепление до минус 6 – 8 градусов. После этого температура приблизится к нулю.

