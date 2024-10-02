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В Петербурге отреставрируют скульптуры быков у бывшего мясокомбината

В Санкт-Петербурге на территории бывшего мясокомбината со стороны Московского шоссе проводят реставрацию скульптур быков, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Ранее власти признали обоснованными дальнейшие решение о перемещении скульптур к парадному входу территории бывшего Скотопригонного двора со стороны Обводного канала. Суд определил, что они находятся в городской собственности и останутся закреплены за Государственным музеем городской культуры.

Скульптуры быков по моделям Демут-Малиновского установили перед главным входом Ленмясокомбината им. С. М. Кирова в октябре 1935 года.

Ранее сообщалось о продолжении работ по реставрации «Уткиной дачи» — Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге.