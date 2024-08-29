В Петербурге открылась фотовыставка о восстановлении Мариуполя силами регионов РФ

В четверг на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге торжественно открылась фотовыставка «Мариуполь Возрождение». Этот масштабный проект призван продемонстрировать усилия по восстановлению Мариуполя, осуществляемые федеральными и региональными министерствами, ведомствами, а также строительными и подрядными организациями со всех уголков России. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Выставка организована Творческим объединением «Послесловие» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и рассказывает о восстановлении города после разрушений, демонстрируя ключевые этапы работ и достижения.

ООО «РКС-НР» совместно с подрядными организациями Фонда капитального ремонта Московской области, Фонда капитального ремонта Липецкой области, АО «ЦСКиЭ» Ленинградской области, ООО «Геострой-2010», ООО «ССТ», АО «ПТС», ООО «ПСК Строймонолит», ООО «РСМ», ОГАУ «Дом.73» Ульяновской области, АО «Экотехпром Инжиниринг», АО «Республиканская коммунальная компания» Республики Башкортостан выступили генеральными спонсорами проекта.

«Возрождение Мариуполя — это символ единства и совместных усилий всего народа России. Мы гордимся тем, что стали частью этого масштабного проекта, который не только восстанавливает город, но и вдохновляет миллионы людей на новые свершения», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Экспозиция продлится до 18 сентября 2024 года, предоставляя посетителям уникальную возможность увидеть своими глазами, как происходит возрождение Мариуполя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.