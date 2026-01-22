В Петербурге осудили за взяточничество экс-чиновника Василеостровского района

В Санкт-Петербурге виновным в коррупционных преступлениях признали экс-чиновника, занимавшего пост замглавы администрации Василеостровского района Владлена Родионова. Его приговорили к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает Следком .

Собранные Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу доказательства были приняты судом как достаточные для вынесения обвинительного приговора для Родионова. Его признали виновным в совершении двух преступлений, квалифицированных по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту заместителя главы администрации Василеостровского района, с февраля 2020 года по июль 2023 года через посредническое лицо получил от руководителя коммерческой организации деньги в размере свыше 8 миллионов рублей. Плата предназначалась за бездействие в отношении выявленных нарушений при исполнении контрактных обязательств, заключенных с администрацией Василеостровского района.

Кроме того, не позднее 15 января 2024 года тот же замглавы администрации Василеостровского района потребовал от директора другой коммерческой фирмы вознаграждение за общее покровительство в управлении многоквартирными домами, помощь в решении вопросов взаимодействия с государственными структурами и правоохранительными органами, а также продвижение интересов данной организации. Однако руководитель компании сообщила о незаконных действиях чиновника в соответствующие органы.

11 апреля 2024 года в рамках оперативных мероприятий директор фирмы передала чиновнику часть ранее оговоренной суммы, а именно 1,5 миллиона рублей, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 12 миллионов рублей. Кроме того, в пользу государства конфискованы денежные активы, полученные незаконным путем, в сумме, эквивалентной взяткам, то есть около 10 миллионов рублей.

