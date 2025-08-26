В Петербурге на подарок учителю родители готовы тратить около 2 тыс рублей

Опрос, проведенный маркетплейсом Flowwow, показал, что большинство родителей в Санкт-Петербурге планируют потратить не более 2 тысяч рублей на подарки педагогам к началу учебного года. Подавляющее число опрошенных (84%) укладываются именно в эту сумму, об этом пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

Лишь небольшая часть родителей — около 4% — могут позволить себе приобрести подарок стоимостью до 4 тысяч рублей. Наиболее популярными подарками остаются цветы, сладкие наборы и канцелярские принадлежности.

По данным опроса, родители чаще всего поздравляют классных руководителей и учителей начальной школы. Маркетплейс также отмечает, что преподаватели русского языка получают знаки внимания от 13% родителей.

С возрастом школьников традиция дарить подарки учителям постепенно угасает — только 19% родителей продолжают это делать. Однако значительная часть опрошенных (41%) сохраняет эту традицию независимо от того, в каком классе учится их ребенок.

На День знаний большинство педагогов Санкт-Петербурга испытывают особые эмоции. Согласно исследованию, более трети учителей чувствуют волнение и осознают важность своей роли, около трети характеризуют первый день учебного года как период хлопот и положительных эмоций. Лишь небольшая часть преподавателей рассматривает 1 сентября как обычный трудовой день.

Что касается подарков, родители выбирают их преимущественно из уважения к учительской профессии, для поддержания традиции или по инициативе родительского комитета.