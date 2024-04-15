В Петербурге хотят провести субботник даже при выпадении снега

В Санкт-Петербурге намерены организовать субботник 20 апреля. Переносить дату власти не намерены даже при условии прогнозируемого снега, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина.

В будущие выходные в Северную столицу придет похолодание, предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По прогнозу специалиста, снег в городе на Неве может выпасть уже в пятницу, 19 апреля.

Тем не менее, власти не намерены передвигать городской субботник даже при возможном ухудшении погодных условий.

«Дату проведения общегородского субботника переносить не планируется», — рассказали журналистам в аппарате вице-губернатора.

Сезон субботников в Ленинградской области, в свою очередь, стартовал уже 8 апреля. Жители региона планируют провести уборку более чем на 2 200 адресах.