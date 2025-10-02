В Петербурге 9–10 октября пройдет форум по развитию креативной экономики

В Санкт-Петербурге 9–10 октября впервые пройдет форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия» в «Лахта Центре». Об этом сообщают организаторы форума.

Запуск официальной ежегодной федеральной площадки для развития креативной экономики и выработки конкретных решений по достижению национальной цели — увеличению вклада креативных индустрий в ВВП страны до 6% к 2030 году — пройдет при поддержке Высшего совета партии «Единая Россия», Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Форум пройдет в дни ежегодного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Одной из главных точек притяжения культурной программы форума станет тотальная инсталляция в атриуме «Лахта Центра», разработанная архитектором Сергеем Мешалкиным и созданная при участии студентов и молодых специалистов в рамках творческой лаборатории проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

«Креативная экономика в России развивается в четыре раза быстрее, чем экономика страны в целом. Но у сектора еще есть нераскрытый потенциал. Президент России обозначил стратегическую задачу — усилить вклад креативных индустрий в развитие национальной экономики. Для ее реализации Минэкономразвития России ведет системную работу: формирует современную нормативно-правовую базу, помогает регионам создавать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, развивает инструменты, позволяющие предпринимателям раскрывать свой потенциал. Форум „Креативный код. Россия“ станет нашей основной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами. Здесь мы будем обсуждать как существующие вызовы, так и новые точки роста, а главное — вырабатывать практические решения по развитию креативной экономики», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов отметил, что проведение форума в дни ежегодного фестиваля «Друзья Петербурга», посвященного в этом году креативным индустриям, дополнит деловую повестку культурными событиями.

«Программа форума, охватывающая все 16 направлений креативных индустрий, и тотальная инсталляция в „Лахта Центре“ наглядно представят вклад ПАО „Газпром“ в сохранение историко-культурного наследия России, поддержку талантов страны и последовательное создание основы для развития креативной экономики России», — заявил Куприянов.

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупного бизнеса и госкорпораций, отраслевые ассоциации, сервисные платформы, креативный бизнес, образовательные учреждения и эксперты.

Деловую программу откроет пленарная сессия с участием руководства Минэкономразвития России, посвященная стратегии развития креативных индустрий. Дискуссии охватят 16 направлений креативной экономики: народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода (включая ювелирное дело), книжное дело, исполнительские искусства, кино, телевизионные программы и фильмы, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия, музыка. На форуме будут презентованы лучшие практики регионов России и подписаны соглашения о сотрудничестве.

Экспертный трек включит мероприятия для малого и среднего бизнеса от Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Фондом развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Участников ждет погружение в тренды креативной экономики. В фокусе — общение с экспертами, создание креативного продукта, внедрение инноваций, эффективное управление и позиционирование.

Принять участие в мероприятиях форума можно бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия Креативныйкод.рф.