В Петербурге 11 марта зафиксировали рекордные +10,7 градуса

сегодня в 18:19

Температура в Петербурге превысила максимум 2008 года на 0,9 градуса

В Санкт-Петербурге 11 марта установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха — к 15:00 столбики термометров поднялись до +10,7 градуса. Это выше прежнего рекорда 2008 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным городской метеостанции, к середине дня воздух прогрелся до +10,7 градуса, что на 0,9 градуса больше предыдущего рекорда для этой даты.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в Telegram-канале, что это также самая ранняя двухзначная положительная температура воздуха в году.

«Более того, это самая ранняя двухзначная положительная температура воздуха в году, до этого первый двухзначный „плюс“ фиксировался 14 марта», — написал синоптик.

Он уточнил, что окончательное значение рекорда станет известно после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров.

«Скорее всего, этот рекорд в Санкт-Петербурге станет первым из серии — обновление рекордных максимумов ожидается 12, 13 и 14 марта», — добавил Леус.

