В первый день лета в столице заработают бассейны под открытым небом

Бассейны под открытым небом заработают в Москве с 1 июня

Городские бассейны под открытым небом откроются 1 июня на 18 на фестивальных площадках проекта «Московские сезоны». В течение лета их количество будет увеличиваться, сообщается на сайте мэра Москвы.

Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду. В современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру, а также позаботились о комфорте и безопасности гостей.

Отдыхать в бассейнах могут посетители в возрасте от 3 лет. При этом дети до 14 лет должны находиться под присмотром взрослых.

Для взрослых (12+) цена входного билета на первый сеанс в будни составит 750 рублей, в выходные и праздники — 1 тыс. рублей. Отдых во время 2, 3 или 4 сеанса в будни обойдется в 1,5 тыс. рублей, в выходные и праздничные дни — 2 тыс. рублей.

Подробную информацию о городских зонах отдыха с бассейнами, их актуальный перечень и ссылки на бронирование все желающие смогут найти на портале mos.ru.