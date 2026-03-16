В Пермском крае температура достигла +13,7 градусов и побила рекорд

15 марта север Пермского края обновил температурные рекорды: в Кочево воздух прогрелся до +13,7 градусов. На неделе в регионе сохранится теплая и преимущественно сухая погода, сообщает properm.ru .

Самым теплым населенным пунктом края стало Кочево — +13,7 градусов. В Кудымкаре зафиксировали +13,6 градусов, в Чайковском — +13,3 градусов. В Чердыни воздух прогрелся до +12,1 градусов, что на 12 единиц выше нормы.

В Перми температура достигла +12,0 градусов — это абсолютный максимум для второй декады марта и самые ранние +10 градусов в краевом центре.

По прогнозу, теплее уже не будет, однако температура останется выше климатической нормы: на 3–4 градуса на юге и до 8 градусов на севере края. Осадки маловероятны, ожидается ясная погода.

В понедельник на севере — +9…+11 градусов, на юге — +3…+5 градусов, в Перми — +5…+7 градусов. Во вторник днем — +6…+11 градусов по краю и +7…+9 градусов в Перми, ночью — до -5 градусов, в низинах — до -9 градусов.

Со среды сохранится ясная погода с холодными ночами до -8 градусов, в низинах до -12 градусов, и дневным теплом до +11 градусов. В пятницу на севере возможен небольшой мокрый снег, днем — +2…+7 градусов.

В выходные похолодает до 0…+5 градусов днем и до -3…-8 градусов ночью, местами пройдет слабый мокрый снег.

