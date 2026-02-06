В Перми установили полсотни баков для сбора старой одежды

С декабря года 2025 года в Перми 50 новых контейнеров, которые предназначены для сбора отслуживших текстильных изделий. Сдавать туда можно чистую одежду, постельное белье, полотенца, скатерти и прочее. Проект реализует компания «Лидертекс» при поддержке Минприроды РФ и РЭО, передает пресс-служба РЭО.

Больше всего контейнеров — 18 — установили в Свердловском районе столицы Прикамья. А в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Молотовилихинском районах смонтировали еще по восемь контейнеров.

«С момента старта пилотного проекта в декабре, пермяки сдали в контейнеры уже более четырех тонн старого текстиля. Благодаря реализации текстиль не будет гнить на полигонах, а вернется во вторичный оборот в виде рабочих перчаток и рукавиц или ветоши», — сказали в пресс-службе РЭО.

Компания «Лидертекс» при поддержке Минпромторга России реализует в Кинешме Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“. На церемонии награждения Зеленой премии — 2025 проект отмечен как наиболее значимый и перспективный в отрасли. Кластер нацелен на создание экономики замкнутого цикла и сокращение объемов захоронения отходов текстиля. „Лидертекс“ производит регенерированную пряжу из отходов текстиля, который собирает в собственные контейнеры в городах-миллионниках. Конечным продуктом являются перчатки, рабочие рукавицы.