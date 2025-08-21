В Перми 23 августа пройдет отборочный этап международного чемпионата по битве роботов

Первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет в Пермском крае 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Цель чемпионата — популяризация в Российской Федерации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

В первом отборочном этапе чемпионата сразятся 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии: 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг и 12 команд в рамках дисциплины

«Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг.

Мероприятие пройдет 23 августа с 10:30 до 19:00 на территории УДС «Молот» по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. Лебедева, дом № 13. (по местному времени). Мероприйтие пройдет при поддержке правительства Пермского края.

Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 12:00 до 13:30) и вечернее (с 18:00 до 19:00).