В Павловском Посаде жителям предоставили отчет о работе за прошлый год

Депутат Московской областной Думы Линара Самединова провела ряд встреч с трудовыми коллективами Павлово-Посадского округа, представителями сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры. Она рассказала о реализованных проектах, поддержке учреждений и будущих планах.

По словам депутата, одним из ключевых направлений работы стало выполнение Народной программы партии «Единая Россия», в частности модернизация образовательных и медицинских учреждений. В прошлом году капитальный ремонт был проведён в Лицее № 2 имени В. В. Тихонова, школе № 11 в Больших Дворах, школе-интернате и детском саду «Незабудка». Также завершен капремонт двух поликлиник: взрослой поликлиники в Электрогорске и поликлиники № 3.

«Народная программа „Единой России“ — это не просто список обещаний, а реальный механизм преобразований. Благодаря ей мы капитально ремонтируем школы, больницы, детские сады, оснащаем учреждения современным оборудованием. Это прямой результат запросов наших жителей. В этом году продолжаем обновлять учреждения образования: капитально ремонтируем центр дополнительного образования „Истоки“ в Электрогорске и детский сад „Малютка“. Также начато строительство фельдшерского здравпункта в деревне Назарьево. Для жителей отдаленных территорий медицинская помощь станет доступнее, — отметила Линара Самединова.

Особое внимание было уделено поддержке учителей. На встречах обсуждались вопросы нагрузки педагогов, сложности в работе, а также возможности улучшения условий труда. Все предложения взяты в работу и будут вынесены на обсуждение с Министерством науки и высшего образования.

В сфере культуры продолжает действовать партийный проект «Культура малой Родины». В прошлом году для детей из многодетных семей, участников СВО и пожилых людей было организовано шесть благотворительных показов, которые посетили более 2500 человек. Работа в этом направлении будет продолжена.

Также во время встречи с работниками Центральной районной больницы Линара Самединова рассказала о мерах поддержки медицинских учреждений. В рамках технического оснащения в больницы поступило 38 единиц нового оборудования на сумму 71 миллион рублей. Всё это стало возможным благодаря Народной программе партии «Единая Россия».

«Вот уже восемь лет ежегодно выделяю средства для больниц и скорой помощи. Например, в Павловском Посаде по наказам врачей приобретала автомобиль, лапароскопическую стойку. В этом году закупим расходные материалы, тимпанометр, шкаф и ширмы. Всего мной было выделено более 3 миллионов рублей. Кроме того, для привлечения талантливых специалистов округ компенсирует расходы на аренду жилья. Администрация горокруга приобретет пять квартир для врачей из других регионов. Также остаются вопросы к логистике пациентов (маршрутизация), которые обсудим лично с министром на отдельной встрече», — сказала Линара Самединова.

Социальная защита остаётся одним из приоритетных направлений. Ежегодно в рамках депутатского фонда выделяются средства на адресную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Реализованы значимые проекты: обновлён центр реабилитации для детей с ОВЗ, модернизировано отделение для пожилых людей. В планах — ремонт здания социальной защиты на Интернациональном переулке.

«Совместная работа с учреждениями ведется давно, за эти годы реализованы сотни проектов. Каждое учреждение организует уникальные мероприятия — выставки, концерты, фестивали, которые неизменно радуют и удивляют. На 2026 год получила наказ от сотрудников — ремонт здания на Интернациональном переулке. Взяла в работу. Всегда приятно создавать социально значимые проекты с идейными людьми, для которых помощь окружающим — не просто дело, а смысл жизни», — отметила Линара Самединова.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.