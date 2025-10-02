В Павловском Посаде завершили благоустройство привокзальной площади на месте недостроенного торгового центра рядом с улицей 1-й Пушкинской. Этот объект находится в центре города, в непосредственной близости от железнодорожной станции «Павловский Посад». Площадь благоустройства составляет 2,58 гектара. Торжественное открытие состоялось вчера, 1 октября, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Информационный стенд разработан как индивидуальный проект для привокзальной площади. В качестве декоративного элемента выбран узор, вдохновленный Павловопосадским платком. На стенде размещена информация об истории Павловского Посада для гостей и жителей города.

Арт-объект и световая инсталляция созданы специально для этого места. Буквы со встроенной скамейкой образуют фотозону и служат дополнительным источником света для площади. В центре установлена световая инсталляция с узорами. В темное время эти узоры проявляются на тротуаре благодаря подсветке внутри светильника. Такой простой прием позволяет красиво показать историческое местное искусство на большой площади. При этом композиция размещена так, чтобы не мешать движению пешеходов. Индивидуальный проект малой архитектурной формы для детской площадки выполнен в виде поезда. Такая форма выбрана, чтобы показать детям настоящий поезд, который проезжает совсем рядом. В конструкции есть горка, разные элементы для лазания и кабина, где дети могут почувствовать себя настоящими машинистами.

Для удобства пешеходов и транспорта была разработана удобная дорожно-тропиночная сеть. Ширина тротуара увеличена до 3,5 метров, чтобы учесть повышенный пассажиропоток из-за близости к железнодорожной станции и автовокзалу.

Для посетителей площади и железнодорожной станции предусмотрена парковка. Также в 60 метрах от станции будет автобусная остановка. Это сделано для удобства людей, приезжающих и уезжающих из Павловского Посада. В пешей доступности от площади проживает свыше 1,6 тыс. человек, а общее население Павловского Посада составляет более 65 тыс. человек.

Ожидаемое количество единовременных посетителей площади составит 10-15% от числа жителей в пешей доступности — 163-244 человека. Учитывая, что территория включает подходы к железнодорожной станции и автовокзалу, пассажиропоток значительно увеличится.

В ведомстве отметили, что благоустройство прошло по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.