В Павловском Посаде выявили новые методы кибермошенничества

Сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в Павловском Посаде сообщили о свежих схемах преступлений, в которых используются современные технологии.

Старший помощник прокурора Светлана Нагайцева разъяснила, как следует действовать, если вы стали жертвой интернет-аферистов.

«Нужно позвонить в банк и заблокировать свою карту. После этого обратиться в полицию и написать заявление. Не стоит удалять какую-либо информацию. Лучше сохранить все переписки и номера телефонов злоумышленников. И передать это правоохранительным органам», — прокомментировала Светлана Нагайцева.

С января текущего года в Павловском Посаде было возбуждено 25 уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

«Из них девять уже раскрыли. По остальным проводят расследование для установления лиц, причастных к совершению преступления, и тех, на чьи счета перевели денежные средства», — добавила эксперт.

Похищенные деньги можно вернуть, но только после поимки злоумышленников.

«Был случай, когда к нвм обратился пожилой человек. Он уже и не надеялся вернуть свои сбережения. Пенсионера успокоили, преступника нашли. Им оказался житель Саратовской области. Сейчас жертва злоумышленника получает свои денежные средства обратно через компенсацию», — сказала Светлана Нагайцева.