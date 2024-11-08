В Павловском Посаде выбрали состав комитета профсоюза работников культуры

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6 ноября в Центральной библиотеке состоялась отчетно-выборная конференция Павлово-Посадского территориального комитета профсоюза работников культуры. На конференции были заслушаны отчеты о работе председателя и ревизионной комиссии за отчетный период.

Также были выбраны рабочие органы: новый состав территориального комитета, ревизионная комиссия и председатель территориального комитета Демидова Элла Михайловна, заместитель Кубырикова Оксана Михайловна.

Завершилась конференция награждением актива профсоюзной организации.

В настоящее время в России созданы и работают 80 региональных организаций (республиканских, краевых, областных) и более 10 170 первичных профсоюзных организаций во всех субъектах Российской Федерации.

Профсоюз участвует в международном профсоюзном движении, являясь членом Международной федерации полиграфистов, Международного интернационала работников искусств и информации, Международной федерации актеров, Международной федерации музыкантов, Международного объединения «Консультативный совет профсоюзов работников культуры», Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ, Федерации независимых профсоюзов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.