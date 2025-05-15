В Павловском Посаде выбрали победителя конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес»

В Павловском Посаде подвели итоги 21-го Конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес» — яркого события, которое становится традицией и настоящим праздником для тех, кто не боится мечтать, творить и воплощать задуманное в жизнь. Вот уже не первый год активными участниками конкурса становятся школьники и студенты Павлово-Посадского городского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поддержку ребятам оказывали наставники и кураторы: представители бизнес-сообщества, индивидуальные предприниматели, преподаватели. Такой симбиоз опыта и свежих идей помогает участникам поверить в себя и сделать шаг к своей мечте.

В этом году на конкурс поступило 24 заявки, из которых 13 проектов вышли в финал. Первое место и денежный приз на развитие собственного проекта «NextAI_BOT» заслуженно получил девятиклассник школы № 10 им. В. Ф. Быковского Иван Шишов.

Его уникальное приложение аккумулирует информацию из разных нейросетевых платформ, предоставляя пользователю один, полный, развернутый ответ на вопрос.

В рамках конкурса участники посетили предприятия округа, пообщались с руководителями, представителями администрации и Восточной Торгово-промышленной палаты Московской области — именно Восточная ТПП выступила организатором этого масштабного мероприятия. Для конкурсантов и гостей были проведены мастер-классы, встречи за круглым столом и открытые лекции, которые посетили свыше 170 будущих предпринимателей и авторов инновационных идей Популярные направления конкурсных проектов этого года — туризм, информационные технологии, общественное питание, спорт, мода, здоровье, реклама.

«Отрадно видеть, как многообразен спектр тем, интересующих молодежь! Кроме главного победителя, отдельные участники были отмечены денежными призами и сертификатами от предприятий и Совета депутатов, а кто-то получил предложение пройти стажировку на лучших предприятиях округа. Надеемся, что этот конкурс для ребят станет лишь первым шагом к большим достижениям. И помните: не бойтесь начинать с малого — будущее России рождается из идей, с которых начинается личная история успеха!» — отметил Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.