сегодня в 11:43

В Павловском Посаде стартовала акция «Собери ребенка в школу»

«Молодая Гвардия Единой России» дала старт ежегодной акции «Собери ребенка в школу» в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Цель данной акции заключается в адресной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, нуждающимся в канцелярских товарах, школьной форме, учебниках и иных школьных принадлежностях, необходимых для полноценного качественного учебного процесса детей.

«Полка добра» находится в книжном магазине «Эрудит» по адресу: г. Павловский Посад, ул. Тихонова, д. 84.

Часы работы:

В будни с 9:00 до 19:00;

В выходные с 10:00 до 18:00.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.