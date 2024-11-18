В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции проводят с учениками безопасные пятиминутки

Особое внимание обратили на ношение световозвращающих элементов и безопасный переход по пешеходному переходу, без внимания не остались и правилам поведения во дворах, ведь именно сейчас дети большое время проводят на улице, отдыхая от уроков.

В конце мероприятия полицейские пожелали провести свои каникулы ярко и безопасно.

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждения и пресечение нарушений детьми правил дорожного движения в качестве пешеходов, профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей, ужесточения контроля за выполнением водителями транспортных средств требований 4 раздела ПДД РФ при проезде нерегулируемых пешеходных переходов в период с 18 по 24 ноября на территории Павлово-Посадского городского округа, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход».

Сотрудниками Госавтоинспекции в Павловском Посаде будет организована работа по предупреждению нарушений ПДД РФ со стороны несовершеннолетних пешеходов, а также водителей, которые не по правилам перевозят в транспортном средстве юных пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.