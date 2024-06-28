В Павловском Посаде вручили свидетельства о присвоении рабочей профессии

В музее летчика-космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде состоялось торжественное вручение ученикам свидетельств о присвоении рабочей профессии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2023 году Лицей № 1 Павловского Посада получил лицензию на профессиональное обучение. В школе было открыто обучение двум профессиям — оператор электронно-вычислительных машин и секретарь суда. Обучение проходили ученики 9 и 10 классов не только из Лицея, но и из других школ города.

23 школьника успешно освоили курс, прошли практику и сдали экзамены.

По итогам обучения выдано Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, которое является официальным документом, подтверждающим квалификацию работника в определенной профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.