В Павловском Посаде состоялось открытие кинофестиваля «17 мгновений…»

Мероприятия в рамках кинофестиваля будут проходить с 24 по 27 апреля. Гостей и участников ждут кинопоказы, мастер-классы, спектакли, конкурсы — каждый найдет для себя что-то важное и вдохновляющее. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу творчества, зарядиться яркими впечатлениями и положительными эмоциями.

Символично, что фестиваль проходит в год, когда вся страна празднует 80-летие Великой Победы. Искусство, как и память о героизме нашей страны, напоминает нам о великих ценностях мира, дружбы и надежды. Многие произведения, представленные на фестивале, наполнены глубокой благодарностью к подвигу поколений, отразив силой искусства их страдания, мужество и веру в лучшее будущее

«Выражаю искреннюю благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, депутату ГД РФ Геннадию Панину, депутату МОД Линаре Самединовой, Министерству культуры Московской области, Анне Вячеславовне Тихоновой и всем, кто приложил огромные усилия для организации и проведения этого важного события. Сегодня мы имеем уникальную возможность увидеть наших любимых артистов театра и кино, отдать дань уважения их таланту, который вдохновляет миллионы зрителей. Кинофестиваль имени Вячеслава Васильевича Тихонова — это не просто празднование искусства, это наш общий мост между прошлым и будущим, между героическим наследием нашей страны и его культурными традициями», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.