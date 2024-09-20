В Павловском Посаде состоялось очередное заседание Движения Первых

Движение Первых Павлово-Посадского городского округа объявило о подготовке к выборам нового председателя и формировании нового Совета Первых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совет Первых это орган самоуправления, который действует в каждом местном и региональном отделении и даже на федеральном уровне.

В Совет Первых могут войти ребята, которые активно участвуют в «Движения Первых», помогут другим ребятам вступить в Движение, представители Совета, которые знают все актуальные проекты Движения, принимают в них участие и рассказывают остальным о своих успехах.

Участники Совета сами должны выстраивать план работы и предлагать свои идеи и проекты по развитию первичного отделения в своей школе. В Совете Первых местного отделения будет по одному представителю от каждого учебного комплекса нашего округа.

Желающим принять участие, необходимо:

— сформировать Совет первичного отделения в своей школе из активистов Движения;

— провести выборы председателя первичного отделения до 25 сентября;

— председатель должен обладать лидерскими качествами, иметь опыт организаторской и конкурсной деятельности, индивидуальные достижения;

— председатель будет вести работу по развитию Движения Первых в своей школе и представлять её интересы в местном Совете Первых.

Если вы активные, молодые и энергичные, то Вас приглашают стать частью дружной команды «Движения Первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.