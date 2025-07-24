В Павловском Посаде состоялось награждение активных жителей деревни Данилово

Солисты и коллективы округа исполнили свои лучшие песенные и танцевальные номера. Для детей был доступен аквагрим и сахарная вата, а все участники праздника могли угоститься чаем со сладостями на «Самоварной станции».

Не обошлось и без поздравлений жителей, которые внесли вклад в развитие деревни.

Благодарностью Московской областной Думы награждены: Татьяна Петровна Воронина, за участие в сборе гуманитарной помощи, Андрей Викторович Еремин, за активное участие в общественной жизни деревни и за участие в сборе гуманитарной помощи. Благодарственным письмом «Успех V Единстве поколений» награждены: Анна Юрьевна Федотова, староста деревни Данилово, за активное участие в общественной жизни деревни, Андрей Викторович Еремин, за активное участие в общественной жизни деревни и за участие в сборе гуманитарной помощи и Максим Васильевич Фатин, за активное участие в общественной жизни деревни.

Деревня — это маленький и скромный населенный пункт. Слово «деревня» происходит не от «дерева», как многие могли бы подумать, а от слова «двор». В древней Руси деревня означала небольшое поселение, где находились дворы и хозяйства.

Деревня Данилово ранее входила в состав волости Загарье, являлась боярской вотчиной. По мнению старожилов, деревня получила название от простого труженика Данилы, который поселился в этих местах более тысячи лет назад.

В деревне есть две улицы, не имеющие официальных названий. Тем не менее неофициальные их названия сохранились в народной памяти. Улица, ведущая к Новозагарью, называется Вижига из-за того, что в XIX веке там были пожары, уничтожившие несколько домов. Улица, ведущая к деревне Митино называется Свистовка. Согласно одно версии, на этой улице жил хулиган Васька по прозвищу «свистун», по другой версии жители этой улицы много «свистели», то есть врали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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