В Павловском Посаде состоится конкурс красоты

Для маленьких и юных модниц в Павловском Посаде грандиозный фестиваль и финал конкурс «Юная Мисс и Маленькая Мисс Павловский Посад». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Шоу пройдет 30 июня в 13:00 в Доме культуры «Филимоновский».

В программе праздника фестиваль-выставочная площадка, где можно будет познакомиться с лучшими бизнесами индустрии красоты Павловского Посада.

Пройдут интересные мастер-классы для всех желающих.

Главным событием станет яркий финал конкурса «Юная Мисс и Маленькая Мисс Павловский Посад». Посетителей ждут творческие номера т дефиле.

Конкурсы «Юная Мисс и Маленькая Мисс Павловский Посад» проходят в городе каждый год. Они дают юным участницам возможность проявить себя в комфортной обстановке и погрузиться в мир творчества и красоты.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.